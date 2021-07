Polpette di Tonno | il secondo leggero | facile e veloce per l’estate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 luglio 2021) Ledisono unpiatto invitante,e perfetto per l’estate. Un contorno dal sapore gustoso e ideale per cene o pranzi in famiglia o con amici. La ricetta che oggi vi proponiamo è facilissima e sarà apprezzata sia dagli adulti sia dai bimbi di casa! Piccoledicroccante esternamente e con una polpa succulenta! Curiose di scoprire la ricetta? Vi serviranno solo 10 minuti per poterle gustare. Iniziamo!di: illeggere e invitante per l’estate, la ricetta! Per realizzare queste ...