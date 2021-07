Poche dosi di vaccini: le Regioni frenano Nuove prenotazioni a rischio ad agosto La variante Delta allontana l’immunità (Di domenica 4 luglio 2021) Alcune come Lazio, Puglia, Campania e Toscana sospendono le nuove prenotazioni o spostano le prime dosi perché hanno agende troppo affollate, Meno 5% di forniture Leggi su corriere (Di domenica 4 luglio 2021) Alcune come Lazio, Puglia, Campania e Toscana sospendono le nuoveo spostano le primeperché hanno agende troppo affollate, Meno 5% di forniture

Advertising

Corriere : Vaccini, poche dosi: le Regioni frenano. Prenotazioni a rischio - Corriere : Vaccini, poche dosi: le Regioni frenano. Prenotazioni a rischio - armandoluongo10 : RT @ErmannoKilgore: Meno male che non ci sono #Arcuri e #Borrelli sennò sai che casino sui giornali e TV… - lvoir : RT @ErmannoKilgore: Meno male che non ci sono #Arcuri e #Borrelli sennò sai che casino sui giornali e TV… - nexoslaika : RT @ErmannoKilgore: Meno male che non ci sono #Arcuri e #Borrelli sennò sai che casino sui giornali e TV… -