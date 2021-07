Playoff Nba del 4 luglio: Milwakee alle Finals con Phoenix (Di domenica 4 luglio 2021) Per i Playoff Nba del 4 luglio si è giocata gara 6 della finale di Eastern Conference con i Milwakee Bucks che accedono alle Finals dopo 47 anni battendo Atlanta Hawks per 118-117. Playoff Nba del 4 luglio: cosa è accaduto tra Milwakee e Atlanta? I principali responsabili della vittoria dei Milwakee Bucks sono Khris Middleton e Jrue Holiday, autori di ben 59 punti in due. Nulla da fare dall’altra parte per Trae Young, condizionato da un problema a un osso del piede destro. I Bucks raggiungono cosi l’ultimo atto dopo 47 anni e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Per iNba del 4si è giocata gara 6 della finale di Eastern Conference con iBucks che accedonodopo 47 anni battendo Atlanta Hawks per 118-117.Nba del 4: cosa è accaduto trae Atlanta? I principali responsabili della vittoria deiBucks sono Khris Middleton e Jrue Holiday, autori di ben 59 punti in due. Nulla da fare dall’altra parte per Trae Young, condizionato da un problema a un osso del piede destro. I Bucks raggiungono cosi l’ultimo atto dopo 47 anni e ...

