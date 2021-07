Pjanic alla Juve | così il bosniaco può arrivare a titolo gratuito

(Di domenica 4 luglio 2021)ntus completamente gratis: ecco la carta de libertad per ilche può tornare in bianconero Come racconta questa mattina il Mundo Deportivo il Barcellona dopo aver acquistato sta pensando a sfoltire. Il club blaugrana ha già comunicato a Miralemla volontà di cederlo, anche a. Al giocatore sarebbe persino stata inviata ladetta carta de libertad, un lasciapassare che lo mette nelle condizioni di accordarsi con chiunque senza bisogno di un risarcimento. Anche sefacendo il Barcellona ...

... il Barcellona avrebbe preso una decisione drastica per quanto riguarda il futuro di Miralem.intenzione di puntare neanche nella prossima stagione sul regista ex Roma e avrebbe comunicato......che è stato tirato in ballo da Le Iene per la questione della mancata espulsione dinella ...dia nuovo risalto nel campo della formazione ' ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina...Pjanic alla Juventus completamente gratis: ecco la carta de libertad per il bosniaco che può tornare in bianconero Come racconta questa mattina il Mundo Deportivo il Barcellona dopo aver acquistato st ...L'indiscrezione arriva dal Mundo Deportivo: il Barcellona, alle prese con i problemi finanziari post-pandemia e con il nuovo contratto di Messi, ha deciso di liberarsi (fra gli altri) di Miralem Pjani ...