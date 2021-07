Pier Silvio Berlusconi | l’altra verità su Barbara d’Urso

Advertising

hopeangel365 : Ma in base a quale criterio Mediaset manda a casa #BarbaraDUrso e affida la domenica pomeriggio ad Anna Tatangelo?… - hopeangel365 : La Toffanin la domenica pomeriggio? Follia ?? Ma veramente Pier Silvio crede che sprecheremo la nostra domenica pome… - peterkama : tolta la domenica alla D'URSO , cancellati Domenica Live e Live - Non è la d'Urso , arriva SILVIA TOFFANIN.… - enricopizzano4 : Finalmente Pier Silvio ha tolto i due programmi a Barbara D'Urso, mossa intelligente da Berlusconi, infatti gli ita… - blogtivvu : Il futuro TV di Alessia Marcuzzi dopo Mediaset: la “delusione” di Pier Silvio Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio

... cattiverie, politiche malfatte, ideologie, idee:Ferdinando Casini . Da qualche tempo, il suo ... anche come risarcimento del pasticciaccio brutto del 2013, allora perché non riesumare..."Quel tipo di infotaiment a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso ' - ha detto l'amministratore delegatoBerlusconi. 'Abbiamo deciso, ...Tiziano Ferro in collegamento da Los Angeles e Carlo Conti in un’insolita intervista concessa proprio a Mara Venier, sono due tra i tanti ospiti della prima puntata dei cinque speciali dedicati al “Me ...Barbara D’Urso ha recentemente commentato la decisione di casa Mediaset di eliminare due dei suoi programmi dal palinsesto della domenica. A poche ...