Pickford raggiunge Casillas | il dato sui clean sheet agli Europei

(Di domenica 4 luglio 2021) JordanIkerin una speciale classifica nella storia degli: ecco il record del portiere inglese L’Inghilterra è l’unica squadra di Euro 2020 a non aver subito ancora un gol: merito di una fase difensiva con tanta applicazione ma anche di Jordan, portiere dell’Everton e della nazionale di Southgate. Proprio il portiere inglese ha raggiunto Ikerin una statistica relativaha totalizzato cinque partite consecutive senza subire reti, come lo spagnolo ad Euro 2012 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pickford raggiunge

Calcio News 24

L'Inghilterra supera l'Ucraina sul velluto ela Danimarc a in semifinale ad Euro 2020 . Apre le danze Kane nella prima frazione a cui ... Yaremchuk su errore dell'Inghilterra,la mette ...ad_dyn Inghilterra:; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Grealish, Sterling; Kane. Ct: Southgate. Repubblica Ceca: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; ...Video Ucraina Inghilterra (0-4): highlights e gol della partita, valida per i quarti di finale degli Europei 2020. Southgate in semifinale!.Tutto facile per l'Inghilterra che supera per 4-0 l'Ucraina e conquista le semifinali di Euro 2020: doppietta di Harry Kane. Ora la Danimarca ...