Piatti, posate e cannucce di plastica al bando dal 3 luglio: l’Unione Europea ha detto stop (Di domenica 4 luglio 2021) È scattato da sabato 3 luglio in tutta l’Unione Europea il bando agli oggetti in plastica monouso più inquinanti: Piatti, posate, cannucce, cotton fioc, contenitori per alimenti in polistirolo, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini. È l’effetto della direttiva Europea Single Use Plastic, approvata nel 2019 e trasformata in legge nazionale italiana ad aprile di quest’anno: l’obiettivo è quello di ridurre all’osso la diffusione della plastica monouso, quella che più spesso finisce per inquinare i mari e che ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) È scattato da sabato 3in tuttailagli oggetti inmonouso più inquinanti:, cotton fioc, contenitori per alimenti in polistirolo, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini. È l’effetto della direttivaSingle Use Plastic, approvata nel 2019 e trasformata in legge nazionale italiana ad aprile di quest’anno: l’obiettivo è quello di ridurre all’osso la diffusione dellamonouso, quella che più spesso finisce per inquinare i mari e che ...

