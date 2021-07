Pericolo incendi, la Gallura sorvegliata speciale: è allerta arancione (Di domenica 4 luglio 2021) (Visited 78 times, 78 visits today) Notizie Simili: Oggi 29 incendi in Sardegna: fiamme anche a Calangianus I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Cosa cambia con la zona gialla e quando ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 4 luglio 2021) (Visited 78 times, 78 visits today) Notizie Simili: Oggi 29in Sardegna: fiamme anche a Calangianus I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Cosa cambia con la zona gialla e quando ...

Advertising

sardanews : Domenica 4 luglio allerta gialla per pericolo incendi in Sardegna - vivere_sardegna : Domenica 4 luglio allerta gialla per pericolo incendi in Sardegna - andaloannamaria : gli incendi nel Circolo Polare hanno già rilasciato circa trentuno megatoni di CO2. Il pericolo più grande, se gli… - piazzasalento : Salento e pericolo incendi: “Serra di Supersano-Ruffano da proteggere”. L’appello di “Italia nostra” ??… - COMUNECERVIA : ???? PERICOLO INCENDI Da lunedì 5 luglio scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. ?? divieto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pericolo incendi Pericolo incendi, la Gallura sorvegliata speciale: è allerta arancione Il bollettino sul pericolo incendi. Continua l'allerta incendi in in Gallura dove la Protezione civile ha emanato il bollettino di allerta arancione con pericolo alto ed attenzione rinforzata per la giornata di domani .

Olbia e Gallura, previsione di pericolo alto di incendio Olbia . La Direzione Generale della Protezione Civile ha emanato un bollettino riguardante il pericolo alto di incendi nella giornata di domani lunedì 5 luglio. La zona interessata - denominata come zona D - è la Gallura , compresa la città di Olbia. Per pericolosità alta (codice arancione, ...

"Grave pericolo di incendi boschivi", in Emilia-Romagna scatta l'allarme La Repubblica Sicilia nella morsa delle fiamme, incendio minaccia l’autostrada A29: transito interrotto, pericolo per i viaggiatori PALERMO - Proseguono i roghi in Sicilia. Dopo le fiamme che si sono sviluppate stamattina nell'area di Bagheria, nel Palermitano, un nuovo incendio è ...

Lecce, fuoco alle sterpaglie: e le fiamme bruciano cinque auto. Un ferito a Cutrofiano Ancora incendi di sterpaglie in una domenica dalle alte temperature. Oltre un centinaio le telefonate ricevute e i vigili del fuoco impegnati su più fronti. A Giorgilorio, Villa Convento ...

Il bollettino sul. Continua l'allertain in Gallura dove la Protezione civile ha emanato il bollettino di allerta arancione conalto ed attenzione rinforzata per la giornata di domani .Olbia . La Direzione Generale della Protezione Civile ha emanato un bollettino riguardante ilalto dinella giornata di domani lunedì 5 luglio. La zona interessata - denominata come zona D - è la Gallura , compresa la città di Olbia. Per pericolosità alta (codice arancione, ...PALERMO - Proseguono i roghi in Sicilia. Dopo le fiamme che si sono sviluppate stamattina nell'area di Bagheria, nel Palermitano, un nuovo incendio è ...Ancora incendi di sterpaglie in una domenica dalle alte temperature. Oltre un centinaio le telefonate ricevute e i vigili del fuoco impegnati su più fronti. A Giorgilorio, Villa Convento ...