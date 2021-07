Perdòn di Barbana | ogni prima domenica di luglio dal 1237

Leggi su udine20

(Di domenica 4 luglio 2021) “Si è rinnovato a Grado il rito deldiche si ripetedidal lontano, come ringraziamento alla Madonna per aver salvato il paese da una terribile epidemia di peste. Quasi d’obbligo un parallelismo con la pandemia e una riflessione sulla necessità, non più procrastinabile, di salvaguardare non solo le nostre tradizioni e la nostra cultura ma anche le nostre eccellenze naturalistiche di cui fanno parte di diritto la Laguna e l’isola di”. Lo ha detto oggi l’assessore al Patrimonio del Friuli Venezia ...