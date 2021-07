Pena di morte negli Usa, il procuratore generale annuncia la moratoria federale (Di domenica 4 luglio 2021) Il procuratore ore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha annunciato una moratoria federale sull’esecuzione delle condanne a morte, invertendo la linea dell’amministrazione Trump che aveva invece ripristinato le esecuzioni capitali da parte della giustizia federale. Una svolta attesa da mesi, dopo l’approdo alla Casa Bianca del democratico Joe Biden. In un memorandum, Garland informa che il dipartimento di Giustizia intende rivedere le sue politiche e procedure per garantire che «siano coerenti coni principi articolati in questo memorandum: il ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Iloredegli Stati Uniti, Merrick Garland, hato unasull’esecuzione delle condanne a, invertendo la linea dell’amministrazione Trump che aveva invece ripristinato le esecuzioni capitali da parte della giustizia. Una svolta attesa da mesi, dopo l’approdo alla Casa Bianca del democratico Joe Biden. In un memorandum, Garland informa che il dipartimento di Giustizia intende rivedere le sue politiche e procedure per garantire che «siano coerenti coni principi articolati in questo memorandum: il ...

Sì alla moratoria sulla pena di morte, Biden ferma il boia

