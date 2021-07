Pekin Express 2021: svelata la data di registrazione e l’itinerario (Di domenica 4 luglio 2021) Pechino Express ha avuto una battuta d’arresto. Rai Due lo ha ceduto a Sky che ne ha acquistato i diritti e lo trasmetterà col nome originale, Pekin Express. Il tutto ovviamente è stato condito da una pandemia che ha reso impossibile le registrazioni della nuova stagione complicandone la realizzazione. Quando andrà in onda, quindi, Pekin Express su Sky Uno? L’unica certezza che abbiamo è che a condurlo sarà Costantino Della Gherardesca, mentre oggi TvBlog ha anticipato la data di registrazione e l’ipotetico itinerario. “Secondo le ultime informazioni in nostro possesso” – ... Leggi su biccy (Di domenica 4 luglio 2021) Pechinoha avuto una battuta d’arresto. Rai Due lo ha ceduto a Sky che ne ha acquistato i diritti e lo trasmetterà col nome originale,. Il tutto ovviamente è stato condito da una pandemia che ha reso impossibile le registrazioni della nuova stagione complicandone la realizzazione. Quando andrà in onda, quindi,su Sky Uno? L’unica certezza che abbiamo è che a condurlo sarà Costantino Della Gherardesca, mentre oggi TvBlog ha anticipato ladie l’ipotetico itinerario. “Secondo le ultime informazioni in nostro possesso” – ...

BITCHYFit : Pekin Express 2021: svelata la data di registrazione e l'itinerario * - FabioTraversa : RT @tvblogit: Pekin express: il percorso, la produzione e quando va in onda - il_letterino : @tvblogit 'Il percorso': le nazioni, forse 'La produzione': non si sa 'Quando va in onda': non si sa. Oh, io se il… - raspa90 : RT @tvblogit: Pekin express: il percorso, la produzione e quando va in onda - il_letterino : RT @tvblogit: Pekin express: il percorso, la produzione e quando va in onda -