Pd | domani alle 10 riunione segreteria

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - domani, alle ore 10.00 si svolgerà, via zoom, la segreteria nazionale del Pd. All'ordine del giorno la Conferenza sulle Pmi e la campagna di tesseramento 2021.

Italbasket : ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per con… - CarloCalenda : Continuano i confronti pubblici in ogni Municipio. Vi aspetto domani alle 19 in Piazza Annibaliano per discutere le… - albertoangela : 31 Luglio 1715: 11 galeoni spagnoli carichi di ricchezze salpano dall’Avana verso la Spagna. Dopo qualche giorno, l… - Blowjoint : RT @Sarita_Libre: Domani alle 14 e 30 iniziano i nostri dieci giorni di fuoco e rumore per convincere il Parlamento italiano a smettere di… - AzioneNL : RT @CalendaSindaco: Ci vediamo domani a Piazza Annibaliano alle 19 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : domani alle Covid, come si tornerà a scuola a settembre? Le indicazioni del Cts sul green pass e le mascherine MISURE Green pass operativo da domani: vaccinati, guariti, minori,... COVID Variante Delta, boom di ... dice così l'assessore alle politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, ...

Sfida italiana al Sibiu Tour: Giovanni Aleotti supera Fabio Aru A dare il là alle danze è stato Fabio Aru : il sardo del Team Qhubeka NextHash ha attaccato a circa ... Domani la frazione regina della quattro giorni in Romania, la Sibiu - Balea Lac di 187.5 km, con ...

A Montegranaro l'ultimo allenamento di Italia Baseball U-18 alla vigilia della sfida contro la Lituania La giornata di allenamento è cominciata con una seduta di riscaldamento muscolare con il preparatore atletico Fabrizio Goracci ed è poi proseguita con la parte tecnica e pratica sul campo con Francesc ...

MISURE Green pass operativo da domani: vaccinati, guariti, minori,... COVID Variante Delta, boom di ... dice così l'assessore alle politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, ...

A dare il là alle danze è stato Fabio Aru : il sardo del Team Qhubeka NextHash ha attaccato a circa ... Domani la frazione regina della quattro giorni in Romania, la Sibiu - Balea Lac di 187.5 km, con ...

La giornata di allenamento è cominciata con una seduta di riscaldamento muscolare con il preparatore atletico Fabrizio Goracci ed è poi proseguita con la parte tecnica e pratica sul campo con Francesc ...