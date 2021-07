Patrimonio Rilancio | Cdp a sostegno delle imprese italiane Basterà?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Dopo una lunga gestazione è operativo, lo strumento del Ministero dell’Economia eFinanze, gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lecon fatturato superiore a 50 milioni di euro. Questo è quanto riporta il comunicato stampa ufficiale. Il nome promette bene, vediamo in concreto di cosa si tratta. Come funzionerànasce per supportare la patrimonializzazionemedio-grandi ...