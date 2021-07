Paratici, Gattuso ed il no del Tottenham: "Non c'era niente di deciso, caso alimentato da troppi rumors provenienti dall'Italia" (Di lunedì 5 luglio 2021) Fabio Paratici, neo direttore generale del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'Originale". Molti i quesiti posti all'ex dirigente della Juventus da parte degli ospiti in studio uno su tutti quello legato al prossimo allenatore degli Spurs ed alle trattative non andate in porto con il tecnico, ex Napoli, Rino Gattuso Ecco quanto evidenziato: "Con Gattuso non c'era niente di deciso, ci sono stati troppi rumors provenienti dall'Italia qui si ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Fabio, neo direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'Originale". Molti i quesiti posti all'ex dirigente della Juventus da parte degli ospiti in studio uno su tutti quello legato al prossimo allenatore degli Spurs ed alle trattative non andate in porto con il tecnico, ex Napoli, RinoEcco quanto evidenziato: "Connon c'eradi, ci sono statiqui si ...

