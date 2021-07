Paratici a Sky Sport LIVE: le dichiarazioni del dirigente del Tottenham (Di domenica 4 luglio 2021) Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus ora al Tottenham, è stato ospite di Calciomercato L’Originale su Sky Sport A Calciomercato L’Originale, su Sky Sport, interviene Fabio Paratici. L’ex direttore dell’area tecnica della Juventus ha lasciato il club bianconero dopo 11 stagioni, trasferendosi al Tottenham in una nuova ed ambiziosa esperienza per la sua carriera da dirigente. LEGGI LE dichiarazioni COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24 BONUCCI E CHIELLINI CONTRO KANE – «Mi andrebbe male in ogni caso secondo me. Italia-Inghilterra in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Fabio, exdella Juventus ora al, è stato ospite di Calciomercato L’Originale su SkyA Calciomercato L’Originale, su Sky, interviene Fabio. L’ex direttore dell’area tecnica della Juventus ha lasciato il club bianconero dopo 11 stagioni, trasferendosi alin una nuova ed ambiziosa esperienza per la sua carriera da. LEGGI LECOMPLETE SU JUVENTUSNEWS24 BONUCCI E CHIELLINI CONTRO KANE – «Mi andrebbe male in ogni caso secondo me. Italia-Inghilterra in ...

Ultime Notizie dalla rete : Paratici Sky CONFERENZA STAMPA JUVENTUS/ Cherubini: 'Cr7 al centro del progetto' e su Dybala... ... poi ha aggiunto che Paratici è stato un maestro e che, appunto, in sede di calciomercato "non ... in programma oggi alle ore 14.30: sicuramente i principali canali tv sportivi, come Sky Sport 24, però ...

Juventus, Agnelli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming ...col ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e gli addii di Andrea Pirlo e Fabio Paratici. Altre ... la conferenza stampa sarà visibile sia su Sky Sport che su Sportitalia.

Bologna, rifiutata offerta del Tottenham per Tomiyasu. Le ultime Bologna, rifiutata offerta del Tottenham per Tomiyasu. Le ultime Il Tottenham ci prova con forza per Takehiro Tomiyasu del Bologna. Lo rivela su Twitter il collega Lyall Thomas di Sky Sports, che spie ...

