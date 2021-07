Papa: quella confidenza all’Angelus di Giovanni Paolo secondo, ‘stasera andrò al Gemelli’ (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di domenica pomeriggio per un intervento chirurgico programmato, senza tuttavia averne fatto cenno durante la preghiera dell’Angelus, fa tornare alla mente un precedente analogo, quando un altro Pontefice, Giovanni Paolo secondo, si recò sempre di domenica nella struttura romana definita il Terzo Vaticano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Il ricovero diFrancesco al Policlinico Gemelli di domenica pomeriggio per un intervento chirurgico programmato, senza tuttavia averne fatto cenno durante la preghiera dell’Angelus, fa tornare alla mente un precedente analogo, quando un altro Pontefice,, si recò sempre di domenica nella struttura romana definita il Terzo Vaticano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

