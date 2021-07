Papa | Mattarella | ' da me e da tutti italiani auguri di pronta guarigione'

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Santità, atterrato a Parigi per la visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L'affettuoso pensiero degli, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordialidi buona convalescenza e ancor migliore e". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato aFrancesco.

