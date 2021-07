Papa Francesco ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico programmato (Di domenica 4 luglio 2021) Il Santo Padre è stato ricoverato al policlinico Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 luglio 2021) Il Santo Padre è statoal policlinico Gemelli per sottoporsi a unper una stenosi diverticolare sintomatica del colon

Advertising

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico - paoloangeloRF : Papa Francesco ricoverato al Gemelli. «Intervento al colon programmato da tempo» - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: Il #PapaFrancesco è stato ricoverato all'ospedale Gemelli per un intervento chirurgico programmato al colon. https://t.c… -