Papa Francesco operato al Gemelli: l’ultimo Tweet prima del ricovero (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è stato ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento, è quanto si apprende dal comunicato dell’agenzia Adnkronos. Papa Francesco (foto da gettyimages)Stando a quanto si apprende dal comunicato diffuso pochi minuti fa dall’agenzia di stampa Adnkronos il Pontefice sarebbe stato ricoverato presso l’ospedale Gemelli di Roma dove era atteso per un intervento, già programmato ma non comunicato per motivi di riservatezza. Questa domenica era iniziata come ogni altra, con il Papa affacciato su Piazza San Pietro per ... Leggi su chenews (Di domenica 4 luglio 2021)è stato ricoverato all’Ospedaledi Roma per sottoporsi a un intervento, è quanto si apprende dal comunicato dell’agenzia Adnkronos.(foto da gettyimages)Stando a quanto si apprende dal comunicato diffuso pochi minuti fa dall’agenzia di stampa Adnkronos il Pontefice sarebbe stato ricoverato presso l’ospedaledi Roma dove era atteso per un intervento, già programmato ma non comunicato per motivi di riservatezza. Questa domenica era iniziata come ogni altra, con ilaffacciato su Piazza San Pietro per ...

