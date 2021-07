Papa Francesco all’Angelus: perché Gesù è disprezzato come profeta in patria? (Di domenica 4 luglio 2021) Gesù non è stato accettato dai suoi stessi concittadini. Il Santo Padre ha spiegato il cuore del Vangelo di oggi, partendo da un’osservazione. “Siamo come loro quando seguiamo la comodità dell’abitudine e la dittatura dei pregiudizi”. Papa Francesco, nella sua catechesi domenicale, ha posto l’attenzione sull’incredulità, non solo degli abitanti di Nazareth, ma anche di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 luglio 2021)non è stato accettato dai suoi stessi concittadini. Il Santo Padre ha spiegato il cuore del Vangelo di oggi, partendo da un’osservazione. “Siamoloro quando seguiamo la comodità dell’abitudine e la dittatura dei pregiudizi”., nella sua catechesi domenicale, ha posto l’attenzione sull’incredulità, non solo degli abitanti di Nazareth, ma anche di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

