Papa Francesco al Gemelli, il bollettino medico: "Ha reagito bene all'operazione". Degenza di 5 giorni (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è stato operato oggi al Policlinico Gemelli di Roma, a causa di una stenosi del colon. L'intervento chirurgico, come riferito dall'Ufficio Stampa della Santa Sede, era già programmato per luglio. Il pontefice passerà la notte all'ospedale universitario, e rimarrà per almeno 5 giorni in Degenza. Il bollettino medico del Papa ha rassicurato sul fatto che il pontefice abbia reagito bene all'operazione, condotta in anestesia generale.

