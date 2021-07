Paola Perego, dalla felicità in tv al dramma costante: ‘Ho pensato di farla finita’ (Di domenica 4 luglio 2021) Paola Perego a Belve: “Ho pensato di farla finita”. La conduttrice si è raccontata senza filtri websourceNe ha passate di tutti i colori Paola Perego e non lo ha certo nascosto. Spesso, in passato, l’apprezzata conduttrice ha spiegato le difficoltà della sua vita. Un’altra occasione è stata l’intervista di pochi giorni fa a “Belve” con Francesca Fagnani, su Rai 2. Una confessione vera e propria, nella quale la Perego ha raccontato alcuni retroscena che la riguardano. Paola non si è sottratta a qualche situazione scomoda, rispondendo a tutte le domande. ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 4 luglio 2021)a Belve: “Hodifinita”. La conduttrice si è raccontata senza filtri websourceNe ha passate di tutti i colorie non lo ha certo nascosto. Spesso, in passato, l’apprezzata conduttrice ha spiegato le difficoltà della sua vita. Un’altra occasione è stata l’intervista di pochi giorni fa a “Belve” con Francesca Fagnani, su Rai 2. Una confessione vera e propria, nella quale laha raccontato alcuni retroscena che la riguardano.non si è sottratta a qualche situazione scomoda, rispondendo a tutte le domande. ...

