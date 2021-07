Advertising

Giorno_Legnano : Palio di Legnano, alle corse di addestramento Atzeni vince fra i mezzosangue - Sport_Legnano : Palio di Legnano, San Bernardino ha eletto Capitano e Gran Priore - GazzettadiSiena : Il Palio si correrà il 19 settembre - La_Prealpina : Il Palio di Legnano cambia pelle - Giorno_Legnano : Prove tecniche di Palio, in sella -

Durante le corse di addestramento, quelle che rappresentano una sorta di antipasto deldi, che quest'anno si correrà il 19 settembre , si sono visti tanti volti noti fra i fantini e ...- Tornano a correre i cavalli deldie lo fanno dopo un anno di stop assoluto a causa della pandemia. E' stato reso noto dal Collegio dei Capitani e delle Contrade, il programma della prima giornata di corse di ...Si torna a respirare aria di Palio e, dopo oltre due anni, la sensazione è di quelle che fanno perdere la testa. Ci si sente leggeri, come se tutto quello che è successo negli ultimi 24 mesi sia stato ...Le corse di addestramento, andate in scena oggi al centro ippico Etrea di Borsano, sono state l’occasione per tornare a rivivere l’emozione del Palio, in programma settembre. Le foto ...