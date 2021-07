Orietta Berti, la pronuncia di Fedez è uno spasso: show e gaffe su Rai Uno (Di lunedì 5 luglio 2021) Televisione Ospite a Una voce per Padre Pio, Orietta Berti fa divertire il pubblico con la sua pronuncia tipica emiliano-romagnola del nome Fedez Pubblicato su 4 Luglio 2021 Come faremmo senza Orietta Berti? L’artista emiliana è salita questa sera sul palco di Una voce per Padre Pio, lo show di Rai Uno condotto da Pietrelcina da Mara Venier, regalandoci tante nuove soddisfazioni. “Orietta nazionale” si è esibita sulle note di Quando ti sei innamorato, la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021, raccontando un mucchio di piccoli ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Televisione Ospite a Una voce per Padre Pio,fa divertire il pubblico con la suatipica emiliano-romagnola del nomePubblicato su 4 Luglio 2021 Come faremmo senza? L’artista emiliana è salita questa sera sul palco di Una voce per Padre Pio, lodi Rai Uno condotto da Pietrelcina da Mara Venier, regalandoci tante nuove soddisfazioni. “nazionale” si è esibita sulle note di Quando ti sei innamorato, la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021, raccontando un mucchio di piccoli ...

