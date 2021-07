Operazione sottoveste: le scene del film ispirate ad incidenti realmente accaduti (Di domenica 4 luglio 2021) In Operazione sottoveste si sono delle sequenze che traggono ispirazione da eventi realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alcuni elementi della sceneggiatura di Operazione sottoveste, una commedia del 1959 interpretata da Cary Grant e Tony Curtis, e alcune scene presenti nella pellicola sono ispirate ad incidenti realmente accaduti ad alcuni sottomarini della flotta del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questi eventi figurano: l'evacuazione di un'infermiera ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 luglio 2021) Insi sono delle sequenze che traggono ispirazione da eventidurante la Seconda Guerra Mondiale. Alcuni elementi dellaggiatura di, una commedia del 1959 interpretata da Cary Grant e Tony Curtis, e alcunepresenti nella pellicola sonoadad alcuni sottomarini della flotta del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questi eventi figurano: l'evacuazione di un'infermiera ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Operazione sottoveste: le scene del film ispirate ad incidenti realmente accaduti - cecchignola71 : Dai che ce la facciamo a capire che IV ha solo fatto danni...qualche altra 'operazione sottoveste' e ci arriviamo a… - clarissa_gmai : RT @Fabio_Galletti: @aspide_l Prima o poi chiamerà lo stegone dalle colline come Tony Curtis in Operazione Sottoveste 'abbiamo bisogno di t… - Fabio_Galletti : @aspide_l Prima o poi chiamerà lo stegone dalle colline come Tony Curtis in Operazione Sottoveste 'abbiamo bisogno… - AntonioPaesano5 : @GiovanniZannier @BottDontLie @Marcoodottavi Per descrivere il rapporto tra me e il maestro basta vedersi 'Operazio… -