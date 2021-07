Omotransfobia, Zan al Napoli Pride: “Approvare la legge, non possiamo finire come l’Ungheria e la Polonia” (Di domenica 4 luglio 2021) “Non possiamo finire come l’Ungheria e la Polonia. Approvare una legge come questa significa posizionare l’Italia tra i Paesi più avanzati, non approvarla significa darla vinta a Salvini che flirta, come la Meloni, con Orban e Duda e con quei Paesi che stanno facendo leggi omofobe e sessiste e che stanno riducendo le libertà”. Queste le parole del deputato Pd Alessandro Zan, estensore dell’omonimo disegno di legge. Zan è intervenuto a margine della manifestazione del Pride a Napoli. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) “None launaquesta significa posizionare l’Italia tra i Paesi più avanzati, non approvarla significa darla vinta a Salvini che flirta,la Meloni, con Orban e Duda e con quei Paesi che stanno facendo leggi omofobe e sessiste e che stanno riducendo le libertà”. Queste le parole del deputato Pd Alessandro Zan, estensore dell’omonimo disegno di. Zan è intervenuto a margine della manifestazione del. ...

Ultime Notizie dalla rete : Omotransfobia Zan FLASH - Italia Viva chiede di eliminare l'identità di genere dal ddl Zan Ora anche Italia Viva, in modo ufficiale - quindi con una serie di emendamenti - si scaglia contro una parte del disegno di legge Zan sull'omofobia e l'omotransfobia. Venerdì scorso, infatti, il partito di Matteo Renzi ha presentato in commissione Giustizia del Senato gli emendamenti - a firma del capogruppo in Senato Davide ...

Omofobia e sovranismo. Letta in crisi di nervi: cerca la lite continua Italia Viva rompe su Zan e Letta se la prende con Salvini e Meloni. Il segretario del Pd non ne becca una. Al Nazareno i ...potrebbe andare in scena sull'approvazione del testo contro l'omotransfobia: ...

