Omosessualità, Meloni sfida il governo: «Stop agli accordi commerciali nei paesi in cui è reato. C'è ipocrisia nella lotta alle discriminazioni» (Di domenica 4 luglio 2021) «ipocrisia e contraddizioni nella lotta alle discriminazioni di genere». Giorgia Meloni punta il dito contro il governo Draghi e preannuncia che presenterà in Parlamento un atto per «chiedere di fermare gli accordi commerciali con tutti quei paesi che considerano l'Omosessualità un reato». «Vogliamo vedere che cosa succederà con la storia dei mondiali del Qatar? Vediamo come voteranno i vari partiti che ci fanno sempre la morale», sono le parole della leader di FdI.

