Omofobia: Meloni, 'proporrò a Camere no accordi commerciali dove omosessualità reato' (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Vogliamo combattere veramente le discriminazioni? Partiamo dall'annullare ogni forma di accordo commerciale con i Paesi in cui l'omosessualità è reato. Porterò questa proposta in Parlamento: vediamo come voteranno i partiti che ci fanno la morale dalla mattina alla sera". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Vogliamo combattere veramente le discriminazioni? Partiamo dall'annullare ogni forma di accordo commerciale con i Paesi in cui l'. Porterò questa proposta in Parlamento: vediamo come voteranno i partiti che ci fanno la morale dalla mattina alla sera". Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

MAnnurca : RT @VoltItalia: Quello dichiarato in un intervista dalla Meloni sulla legge di Orban (quella omofoba per intendersi) è corretto? Mica tanto… - AgenziaOpinione : ON. MELONI (FDI) * OMOFOBIA: « ANNULLIAMO OGNI ACCORDO COMMERCIALE CON PAESI IN CUI OMOSESSUALITÀ È REATO, PORTERÒ… - _fiorucci : RT @vocedelpatriota: Omofobia, Meloni: annulliamo ogni accordo commerciale con paesi in cui omosessualità è reato, porterò questa proposta… - Marchese_OC : RT @VoltItalia: Quello dichiarato in un intervista dalla Meloni sulla legge di Orban (quella omofoba per intendersi) è corretto? Mica tanto… - Agenparl : OMOFOBIA, #Meloni: ANNULLIAMO OGNI ACCORDO COMMERCIALE CON PAESI IN CUI OMOSESSUALITÀ È REATO, PORTERÒ QUESTA PROPO… -