Olimpiadi Tokyo 2021 | l’Italia qualifica 6 sport di squadra! Migliorate Londra 2012 e Rio 2016

l'Italia porterà ben sei squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all'8 agosto. Si tratta di un risultato davvero da urlo per il Bel Paese, che migliora quanto fatto a Londra 2012 e Rio 2016 (in quei casi erano cinque), a -2 dallo storico record di Atene 2004. L'ultima magia porta la firma della Nazionale di basket maschile, che stasera ha firmato un'impresa da brivido tramortendo la Serbia nella sua tana di Belgrado: i ragazzi di Meo Sacchetti si sono inventati un numero antologico in terra slava e ritornano ai Giochi dopo 17 anni, quando in Grecia ...

