Olimpiadi Tokyo 2021, le riserve potranno gareggiare negli sport di squadra: Settebello con 13 effettivi a referto (Di domenica 4 luglio 2021) In diversi sport di squadra, alle Olimpiadi, gli atleti che inizialmente avrebbero dovuto essere delle riserve in loco, saranno invece utilizzabili dagli allenatori al pari del resto della rosa: la decisione è stata presa dal CIO assieme alle Federazioni Internazionali per fornire ulteriore flessibilità. Le riserve in loco erano previste per calcio, pallamano, hockey su prato, rugby a 7 e pallanuoto, tuttavia questi atleti sarebbero scesi in campo soltanto in caso di infortunio o contagio di un compagno di squadra, invece ora gli allenatori potranno utilizzare questi ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) In diversidi, alle, gli atleti che inizialmente avrebbero dovuto essere dellein loco, saranno invece utilizzabili dagli allenatori al pari del resto della rosa: la decisione è stata presa dal CIO assieme alle Federazioni Internazionali per fornire ulteriore flessibilità. Lein loco erano previste per calcio, pallamano, hockey su prato, rugby a 7 e pallanuoto, tuttavia questi atleti sarebbero scesi in campo soltanto in caso di infortunio o contagio di un compagno di, invece ora gli allenatoriutilizzare questi ...

