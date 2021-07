Olimpiadi | Italia capolavoro | basket azzurro torna ai Giochi

(Di domenica 4 luglio 2021) La Nazionale divola alledi Tokyo eaidopo 17 anni di assenza. L’batte la Serbia 102-95 a Belgrado nella finale del torneo preolimpico e stacca il pass per i. Gli azzurri, avanti anche di 24 punti nel corso del terzo periodo, resistono al ritorno dei padroni di casa e conducono in porto l’impresa, impreziosita dall’eccellente 14/34 da 3 punti (41%). Straordinaria prova in particolare di Nico Mannion (24 punti), Achille Polonara (22) e Simone Fontecchio (21). Funweek.

BELGRADO (Serbia) - Pazzesca! A Belgrado i ragazzi di Meo Sacchetti annientano la Serbia e si prendono con voglia, determinazione e talento un posto per le prossimea Tokyo. Serata indimenticabile per l'...L'Italbasket torna allea 17 anni di distanza dalla leggendaria medaglia d'argento ad Atene 2004. Qualificate anche la Slovenia di Luka Doncic e la Germania- SERBIA 102 - 95Roma, 4 lug. (Adnkronos) – La Nazionale di basket vola alle Olimpiadi di Tokyo e torna ai Giochi dopo 17 anni di assenza. L’Italia batte la Serbia 102-95 a Belgrado nella finale del torneo preolimpico ...L'Italia porterà ben sei squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all'8 agosto. Si tratta di un risultato davvero da urlo per il Bel Paese, che migliora quanto fatto a Londra 2 ...