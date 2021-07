Olimpiadi, Italia capolavoro: basket azzurro torna ai Giochi (Di domenica 4 luglio 2021) La Nazionale di basket vola alle Olimpiadi di Tokyo e torna ai Giochi dopo 17 anni di assenza. L’Italia batte la Serbia 102-95 a Belgrado nella finale del torneo preolimpico e stacca il pass per i Giochi. Gli azzurri, avanti anche di 24 punti nel corso del terzo periodo, resistono al ritorno dei padroni di casa e conducono in porto l’impresa, impreziosita dall’eccellente 14/34 da 3 punti (41%). Straordinaria prova in particolare di Nico Mannion (24 punti), Achille Polonara (22) e Simone Fontecchio (21). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) La Nazionale divola alledi Tokyo eaidopo 17 anni di assenza. L’batte la Serbia 102-95 a Belgrado nella finale del torneo preolimpico e stacca il pass per i. Gli azzurri, avanti anche di 24 punti nel corso del terzo periodo, resistono al ritorno dei padroni di casa e conducono in porto l’impresa, impreziosita dall’eccellente 14/34 da 3 punti (41%). Straordinaria prova in particolare di Nico Mannion (24 punti), Achille Polonara (22) e Simone Fontecchio (21). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

