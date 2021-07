Nuovo allarme per LinkedIn: nuova breccia che mette in pericolo moltissimi dati degli iscritti (Di domenica 4 luglio 2021) Clamoroso Nuovo “furto” di dati per LinkedIn. Il noto social network per la ricerca del lavoro, è stato ancora una volta attaccato e protagonista di quello che in gergo viene definito un “data breach”. LinkedIn, miliardi di dati rubati: cosa sappiamoSecondo quanto è emerso negli ultimi giorni, e riportato prima da Privacy Sharks e poi confermato anche da molti altri siti del settore, i criminali della rete avrebbero messo le proprie mani sui dati di circa 700 milioni di iscritti, ovvero, praticamente la quasi totalità degli iscritti (nel ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Clamoroso“furto” diper. Il noto social network per la ricerca del lavoro, è stato ancora una volta attaccato e protagonista di quello che in gergo viene definito un “data breach”., miliardi dirubati: cosa sappiamoSecondo quanto è emerso negli ultimi giorni, e riportato prima da Privacy Sharks e poi confermato anche da molti altri siti del settore, i criminali della rete avrebbero messo le proprie mani suidi circa 700 milioni di, ovvero, praticamente la quasi totalità(nel ...

