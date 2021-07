Nuova squadra per Balotelli, il presidente annuncia: “All’85% giocherà da noi” (Di domenica 4 luglio 2021) Importante novità per il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante classe ’90, reduce dall’esperienza in Serie B con il Monza, pare sia vicino alla sua Nuova squadra. Supermario, infatti, è davvero ad un passo dalla firma con l’Adana Demirspor, club neo promosso nella massima serie turca. La conferma arriva direttamente dal presidente del club turco, Murat Sancak. intervenuto ai microfoni di A Spor: “Con Balotelli abbiamo quasi raggiunto l’intesa, diciamo che siamo All’85%. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l’accordo allora ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 luglio 2021) Importante novità per il futuro di Mario. L’attaccante classe ’90, reduce dall’esperienza in Serie B con il Monza, pare sia vicino alla sua. Supermario, infatti, è davvero ad un passo dalla firma con l’Adana Demirspor, club neo promosso nella massima serie turca. La conferma arriva direttamente daldel club turco, Murat Sancak. intervenuto ai microfoni di A Spor: “Conabbiamo quasi raggiunto l’intesa, diciamo che siamo. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l’accordo allora ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova squadra NBA, Milwaukee chiude la serie: Gallinari torna a casa ... paradossalmente, ha restituito ai suoi compagni una nuova linfa vitale, utile per ribaltare l'... nonostante qualche passaggio a vuoto, sembravano essere la squadra favorita ad accedere alle prossime ...

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia vestirà Nike ... sia per la prima squadra, sia per tutto il settore giovanile, abbinando così il famosissimo swoosh,... All'inizio della nuova stagione sportiva è prevista la presentazione delle nuove maglie dei Delfini ...

Campionato Under 18, si iscrive una nuova squadra: è l’Hellas Verona CanaleSassuolo.it Ancora una giornata di fuoco nell’Isola con 28 roghi Una nuova giornata d’incendi quella di oggi per la Sardegna. In totale si sono registrati sul territorio regionale 28 roghi, di cui 11 con intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Emergenze son ...

Casilina, l'Under 19 a Formisano: “Questa squadra può essere subito competitiva” Il tecnico si presenta ed non vede l'ora di iniziare la nuova avventura: "E' un progetto affascinante che intende portare avanti valori molto seri" ...

