Nuova ed incredibile avventura per l’ex bomber della Serie A, l’ha appena annunciato: che sorpresa! (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo l’addio al calcio, per l’ex bomber della Serie A parte una Nuova avventura: l’ha appena svelato sui social. Proprio pochissime ore, l’ex bomber della Serie A non ha perso occasione di poter condividere con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. A distanza di poco più di un anno dal suo “addio” al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo l’addio al calcio, perA parte unasvelato sui social. Proprio pochissime ore,A non ha perso occasione di poter condividere con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. A distanza di poco più di un anno dal suo “addio” al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

riccardoscire : @siufille Devastante (copertina nuova incredibile) - Giuh_h : @Tancred_i sei stato incredibile come sempre, questo è il tuo futuro, non vedo l'ora di ascoltare la tua nuova musica?? - solounamortale : I videomessaggi su Telegram la mia nuova ossessione è incredibile lo so però è così realmente - senzasens0 : @yowsel modena zona vip indubbiamente se tutto vicino a lei costa amio incredibile la nuova milano cioè altro che a… - ymeraj_tomas : I miei genitori mi vogliono sbattere fuori di casa, la apriamo una raccolta fondi per me? La nuova polo è una cosa… -