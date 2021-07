Notti al museo 2021 | grande successo agli Uffizi oltre 1 500 visitatori

Leggi su firenzepost

(Di domenica 4 luglio 2021) Un veropost pandemia, ieri sera, 3 luglio, per l'apertura speciale serale alle Gallerie deglidi Firenze. Nell'occasione della Notte dei Musei ben 1.562 persone non si sono lasciate sfuggire l'opportunità di ammirare i capolavori custoditi in Galleria e magari concedersi un aperitivo panoramico sulla terrazza della Loggia dei Lanzi, affacciata sopra piazza della Signoria