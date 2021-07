Norwich: ufficiale l’acquisto di Billy Gilmour dal Chelsea (Di domenica 4 luglio 2021) Il Chelsea ha ufficalizzato la cessione in prestito di Billy Gilmour, centrocampista arrivato all’Academy dei Blues nel 2017, alla neopromossa Norwich. L’inglese con la maglia del Chelsea ha disputato 11 partite di cui 2 da titolare, ma non ha mai convinto Thomas Tuchel. Tanto che sia in finale di FA Cup che nella gara col Manchester City in Champions League è rimasto in panchina. Norwich: quali sono le prime parole di Gilmour? Billy Gilmour ha espresso tanta soddisfazione dopo l’ufficializzazione al Norwich. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Ilha ufficalizzato la cessione in prestito di, centrocampista arrivato all’Academy dei Blues nel 2017, alla neopromossa. L’inglese con la maglia delha disputato 11 partite di cui 2 da titolare, ma non ha mai convinto Thomas Tuchel. Tanto che sia in finale di FA Cup che nella gara col Manchester City in Champions League è rimasto in panchina.: quali sono le prime parole diha espresso tanta soddisfazione dopo l’ufficializzazione al. ...

