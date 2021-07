NBA Playoff 2021: Milwaukee alle Finals dopo 47 anni. Atlanta eliminata in gara-6, ora Phoenix (Di domenica 4 luglio 2021) E’ una la partita valida i Playoff NBA 2021 che si è svolta nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio. I Milwaukee Bucks volano alle NBA Finals nonostante l’assenza, anche in gara-6, di Giannis Antetokounmpo: alla State Farm Arena Atlanta è battuta col punteggio di 107-118. I principali responsabili della vittoria sono Khris Middleton e Jrue Holiday, responsabili di 59 punti combinati. Eliminazione invece per Trae Young, il quale ha finito in riserva la serie a causa di un problema a un osso del piede destro: per lui solo 14 punti con 9 assist. I Bucks ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) E’ una la partita valida iNBAche si è svolta nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio. IBucks volanoNBAnonostante l’assenza, anche in-6, di Gis Antetokounmpo: alla State Farm Arenaè battuta col punteggio di 107-118. I principali responsabili della vittoria sono Khris Middleton e Jrue Holiday, responsabili di 59 punti combinati. Eliminazione invece per Trae Young, il quale ha finito in riserva la serie a causa di un problema a un osso del piede destro: per lui solo 14 punti con 9 assist. I Bucks ...

