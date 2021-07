NBA, Milwaukee chiude la serie: Gallinari torna a casa (Di domenica 4 luglio 2021) Le NBA Finals tra i Bucks e i Suns prenderanno il via martedì 6 luglio, Antetokounmpo prova ad esserci. Tanta delusione in casa Hawks Dopo 47 lunghi anni i Milwaukee Bucks tornano a giocare una finale NBA. Dopo una gara-6 all’insegna dell’equilibrio i Bucks, ancora orfani del due volte Mvp Giannis Antetokounmpo, mettono la freccia nel terzo quarto e chiudono la serie sul 4-2. La svolta della serie è arrivata sicuramente dopo l’infortunio del gigante greco che, paradossalmente, ha restituito ai suoi compagni una nuova linfa vitale, utile per ribaltare l’inerzia di una serie che dopo ... Leggi su zon (Di domenica 4 luglio 2021) Le NBA Finals tra i Bucks e i Suns prenderanno il via martedì 6 luglio, Antetokounmpo prova ad esserci. Tanta delusione inHawks Dopo 47 lunghi anni iBucksno a giocare una finale NBA. Dopo una gara-6 all’insegna dell’equilibrio i Bucks, ancora orfani del due volte Mvp Giannis Antetokounmpo, mettono la freccia nel terzo quarto e chiudono lasul 4-2. La svolta dellaè arrivata sicuramente dopo l’infortunio del gigante greco che, paradossalmente, ha restituito ai suoi compagni una nuova linfa vitale, utile per ribaltare l’inerzia di unache dopo ...

