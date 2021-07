Nba | Milwaukee Bucks in finale contro i Phoenix Suns

(Di domenica 4 luglio 2021) Ivolano alle Finals Nba. In Gara 6 delle Finali della Eastern Conference hanno battuto gli Atlanta Hawks per 118-107 chiudendo la serie per 4-2., che torna inper la prima volta dal 1974, affronterà i, che martedì giocheranno in casa Gara 1 della serie. I, ancora privi della stella Giannis Antetokounmpo (out da 2 partite per un problema al ginocchio), hanno piegato Atlanta grazie alle prestazioni eccellenti di Khris Middleton (32 punti) e Jrue Holiday (27 punti). Gli Hawks, con Trae Young non al top (14 punti), si sono ...

Bucks tornano in finaleper la prima volta dal 1974 e lo fanno trascinati da due terzi dei loro "Big Three" (con Giannis Antetokounmpo ancora fuori). Clamorosa prestazione di Khris ...Un passo alla volta. Stagione dopo stagione. Vittoria dopo vittoria, ma anche sconfitta dopo sconfitta. IBucks tornano alle Finals, che mancavano loro dal 1974. Lo fanno chiudendo la serie di finale di Conference contro Atlanta per 4 - 2, in trasferta, pur senza l'infortunato Giannis ...Nella notte di oggi si è disputata una partita valevole per le finali di conference dell’NBA 2020-2021. Non riesce a Danilo Gallinari e compagni la rimonta e si ferma il sogno degli Atlanta Hawks di c ...I Bucks, ancora senza Giannis Antetokounmpo, battono 118-107 gli Hawks e chiudono la serie sul 4-2: sfideranno i Suns per l'anello ...