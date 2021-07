Napoli-Insigne: il giocatore discuterà il rinnovo dopo l’europeo (Di domenica 4 luglio 2021) Il Napoli dovrà discutere del rinnovo di Lorenzo Insigne dopo la fine del campionato europeo. Il giocatore napoletano, ha il contratto in scadenza nel 2022. Tonali: il Milan chiede la riduzione dell’ingaggio Napoli-Insigne: il rinnovo si farà? E’ stato l’uomo chiave del Napoli di Gennaro Gattuso ed è diventato fondamentale per il gioco della nazionale italiana. Lorenzo Insigne sembra essere arrivato alla fine del suo percorso di maturazione e vuole continuare la sua avventura con la squadra campana. Le trattative ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Ildovrà discutere deldi Lorenzola fine del campionato europeo. Ilnapoletano, ha il contratto in scadenza nel 2022. Tonali: il Milan chiede la riduzione dell’ingaggio: ilsi farà? E’ stato l’uomo chiave deldi Gennaro Gattuso ed è diventato fondamentale per il gioco della nazionale italiana. Lorenzosembra essere arrivato alla fine del suo percorso di maturazione e vuole continuare la sua avventura con la squadra campana. Le trattative ...

