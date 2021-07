Musica & Videogiochi: Nobuo Uematsu (Di domenica 4 luglio 2021) L’angelo con un’ala sola capace di farci danzare come folli: per Musica & Videogiochi, sale sul nostro palco l’unico e solo Nobuo Uematsu Lo avevamo promesso, e il nostro speciale di questa settimana ci porta a uno dei nomi più grandi della Musica dei Videogiochi: il leggendario Nobuo Uematsu. Contrariamente ad altri autori come Akira Yamaoka, David Wise, Motoi Sakuraba, Josh Mancell, Grant Kirkhope e (in misura di sicuro minore) Yoko Shimomura, con Uematsu abbiamo un artista più comparabile con Koji Kondo per la ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 luglio 2021) L’angelo con un’ala sola capace di farci danzare come folli: per, sale sul nostro palco l’unico e soloLo avevamo promesso, e il nostro speciale di questa settimana ci porta a uno dei nomi più grandi delladei: il leggendario. Contrariamente ad altri autori come Akira Yamaoka, David Wise, Motoi Sakuraba, Josh Mancell, Grant Kirkhope e (in misura di sicuro minore) Yoko Shimomura, conabbiamo un artista più comparabile con Koji Kondo per la ...

