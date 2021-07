Motor Valley Fest - Tutti gli eventi del weekend (Di domenica 4 luglio 2021) Alcuni degli eventi più emozionanti della terza edizione del Motor Valley Fest sono concentrati nel weekend. Per questo con Ruoteclassiche stiamo seguendo dal vivo i vari appuntamenti in programma, dai concorsi d'eleganza alle esposizioni di vetture storiche e alle esibizioni dinamiche. L'evento dedicato alla Terra dei Motori, infatti, si svolge con un format "ibrido", alternando appuntamenti virtuali - come i convegni, gli incontri sul design e gli approfondimenti sui temi più caldi della mobilità - ad altri aperti al pubblico. Il calendario della kermesse, che durerà fino al 4 luglio, ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 luglio 2021) Alcuni deglipiù emozionanti della terza edizione delsono concentrati nel. Per questo con Ruoteclassiche stiamo seguendo dal vivo i vari appuntamenti in programma, dai concorsi d'eleganza alle esposizioni di vetture storiche e alle esibizioni dinamiche. L'evento dedicato alla Terra deii, infatti, si svolge con un format "ibrido", alternando appuntamenti virtuali - come i convegni, gli incontri sul design e gli approfondimenti sui temi più caldi della mobilità - ad altri aperti al pubblico. Il calendario della kermesse, che durerà fino al 4 luglio, ...

Advertising

sbonaccini : Nel bellissimo scenario delle Terme di Salvarola, all’interno del Motor Valley Fest di Modena, per il 21esimo “Conc… - infoitinterno : Motor Valley Fest, meccanico Ferrari investito durante esibizione - motor__cycle : Motor Valley Fest, Domenicali apre la parata in moto - Sport_Fair : Terribile incidente durante lo show #Ferrari a #Modena Amputato il piede del meccanico del Cavallino Il tremendo VI… - atta0993 : Ieri qui da me c’è stato il Motor valley , una #Ferrari monoposto ha schiacciato il piede ad un meccanico, amputato… -