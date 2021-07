Motocross MX2, Mattia Guadagnini dà spettacolo! Vince il GP d’Italia e sale in vetta al Mondiale! (Di domenica 4 luglio 2021) Signore e signori, che spettacolo Mattia Guadagnini! Il centauro della KTM con grandissima abilità si è aggiudicato il GP d’Italia a Maggiora, sede del terzo round del Mondiale 2021 di MX2. Sullo sterrato italiano il giovane centauro del Bel Paese ha messo in mostra tutte le sue qualità per imporsi nella prova di casa, ottenendo un secondo posto in gara-1 e un primo in gara-2. Solida e conVincente, quindi la prestazione del centauro nostrano che in Gran Bretagna, con la vittoria della seconda run aveva messo in mostra le sue capacità. Maggiora ha quindi sorriso a Guadagnini che nel computo dell’overall ha ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Signore e signori, che spettacolo! Il centauro della KTM con grandissima abilità si è aggiudicato il GPa Maggiora, sede del terzo round del Mondiale 2021 di MX2. Sullo sterrato italiano il giovane centauro del Bel Paese ha messo in mostra tutte le sue qualità per imporsi nella prova di casa, ottenendo un secondo posto in gara-1 e un primo in gara-2. Solida e connte, quindi la prestazione del centauro nostrano che in Gran Bretagna, con la vittoria della seconda run aveva messo in mostra le sue capacità. Maggiora ha quindi sorriso ache nel computo dell’overall ha ...

Advertising

dinoadduci : MXGP Maggiora: Febvre vince Gara 1, Cairoli è 3°. In MX2 bene Guadagnini - Gazzetta_it : MXGP Maggiora: Febvre vince Gara 1, Cairoli è 3°. In MX2 bene Guadagnini - corsedimoto : MOTOCROSS - Oggi supershow a Maggiora con Tony Cairoli (MXGP) e Mattia Guadagnini (MX2) che ci fanno sognare. Tutti… - TalentiAzzurri : ?? Giro di pista al @MaggioraPark per i piloti italiani ed i Pata Talenti Azzurri FMI Motocross ???? pronti per il wee… - fmimolise : Orari TV MXGP 2021. GP d'Italia a Maggiora: Gli orari per guardare in diretta il GP d'Italia 2021 MXGP e MX2 sul ci… -