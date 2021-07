Motocross | Jeffrey Herlings vince gara-2 e il GP d’Italia | Tony Cairoli chiude 3°

Leggi su oasport

(Di domenica 4 luglio 2021)(KTM) si aggiudica-2 del Gran Premio, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2021, e centra anche il successo generale. Sul tracciato di Maggiora (NO), dopo-1 che ha visto un andamento lineare con pochi sorpassi ed emozioni, la pioggia si presenta pochi istanti prima del via, per scompigliare le carte in tavola in maniera notevole. Da questo complicato scenario emerge, come detto, l’olandese, abile are il duello diretto con il connazionale Glenn Coldenhoff (Yamaha) chea 6.9 ...