Morto Aurelio Longoni, tecnico Regina nel Motomondiale (Di domenica 4 luglio 2021) Lutto nel mondo delle corse. Aurelio Longoni, storico tecnico delle Catene Regina, è venuto a mancare all'età di 71 anni . Longoni, originario di Dolzago (Lecco), è stato per decenni il volto della ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) Lutto nel mondo delle corse., storicodelle Catene, è venuto a mancare all'età di 71 anni ., originario di Dolzago (Lecco), è stato per decenni il volto della ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto Aurelio Morto Aurelio Longoni, tecnico Regina nel Motomondiale "Ciao Aurelio Longoni. Ho passato una vita con te partendo dal motocross con la Gilera nel 1979" , scrive Carlo Pernat in sua memoria. "Ci hai lasciati così, senza dirci nulla. Rimarrai sempre con me,...

Morto Aurelio Longoni, tecnico Regina nel Motomondiale Motosprint.it Morto Aurelio Longoni, tecnico Regina nel Motomondiale Lo storico tecnico delle catene, presente da oltre 50 anni su tutti i campi di gara, è venuto a mancare oggi. Tanti gli attestati di stima giunti per ricordarlo ...

"Ciao Aurelio Longoni. Ho passato una vita con te partendo dal motocross con la Gilera nel 1979" , scrive Carlo Pernat in sua memoria. "Ci hai lasciati così, senza dirci nulla. Rimarrai sempre con me,...