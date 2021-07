Monte Rosa | due giovani alpiniste muoiono assiderate Salvo il loro compagno

(Di domenica 4 luglio 2021), dueil terzo componente del gruppo. Un’altra, ennesima tragedia estiva sulle nostre montagne Operazioni ricerca in montagna (Pixabay)Sono le 14.30 di sabato quando scatta l’allarme sul. Da quel momento inizia una disperata corsa contro il tempo per salvare trealpinisti: Paola Viscardi di 28 anni, Martina Svilpo di 29, e Valerio Zolla di 28. E’ stato proprio Valerio ad allertare il 112 con una telefonata quando in vetta è ormai sopraggiunta la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due alpiniste sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piram… - fattoquotidiano : Monte Rosa, morte assiderate due alpiniste: erano rimaste bloccate a 4000 metri per il maltempo. Salvo il compagno… - repubblica : ?? Incidenti montagna, due alpiniste morte assiderate sul Monte Rosa - FRANCESCOLARDIN : Monte Rosa, morte assiderate due alpiniste: erano rimaste bloccate a 4000 metri per il maltempo. Salvo il compagno… - Gazzetta_it : Due giovani alpiniste italiane morte assiderate sul Monte Rosa -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Rosa

... Due giovani, Martina Svilpo, 29 anni, di Verbania, e Paola Viscardi, 28 anni, anche di Verbania, sono morte a causa del maltempo sul, a 4mila metri di altezza. Inutile l'arrivo dei ...Le due giovani morte assiderate nella notte sul versante valdostano delerano habituè delle gite in altura. Soprattutto in Piemonte - erano entrambe nate e cresciute in Val d'Ossola , ...Sabato 3 erano rimaste bloccate a causa del maltempo a 4.150 metri di quota, sul Monte Rosa, sotto la Pyramide Vincent. Un terzo alpinista, un ragazzo, invece, è stato portato dall’elicottero ...Martina, originaria di Mondo, impiegata, amava viaggiare. La passione per la montagna e la grande amicizia. Erano rimaste bloccate a causa del maltempo a 4.150 metri di quota, sul ...