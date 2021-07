Milano | strappa catenina ad anziana | giovane lo insegue e lo blocca

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021), 4 lug. (Adnkronos) - Ieri pomeriggio aunegiziano di 22 anni con precedenti è stato arrestato dalla polizia poco dopo aver rapinato un'signora che passeggiava in via Sannio,ndole lad'oro che portava al collo. Provvidenziale l'intervento di un 23enne, che dopo aver soccorso la donna insieme ad altre persone, ha iniziato a inseguire il rapinatore,ndolo proprio nel momento in cui è arrivata anche la polizia, che ha proceduto ad arrestare il 22enne.