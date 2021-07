Milano, ragazze investite e uccise: identificato l'uomo alla guida della mietitrebbia. 'Potrebbero non essere state sole' (Di domenica 4 luglio 2021) E' stato identificato e sentito dai carabinieri il bracciante che avrebbe investito, con una mietritrebbia, le due donne trovate morte in un campo di mais a San Giuliano Milanese, a pochi passi da ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021) E' statoe sentito dai carabinieri il bracciante che avrebbe investito, con una mietritrebbia, le due donne trovate morte in un campo di mais a San Giuliano Milanese, a pochi passi da ...

