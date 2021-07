Milano: investite nel campo, verso iscrizione bracciante per omicidio colposo (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Il bracciante che potrebbe aver investito le due ragazze marocchine venerdì mattina nel campo di mais dove sono poi state trovate senza vita ieri sera dai carabinieri sarà materialmente iscritto nel registro degli indagati domani dalla Procura di Lodi. L’ipotesi di reato è quella di duplice omicidio colposo. “Si tratta per lo più di un atto dovuto per dar luogo agli accertamenti necessari”, spiega il Procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021), 4 lug. (Adnkronos) – Ilche potrebbe aver investito le due ragazze marocchine venerdì mattina neldi mais dove sono poi state trovate senza vita ieri sera dai carabinieri sarà materialmente iscritto nel registro degli indagati domani dalla Procura di Lodi. L’ipotesi di reato è quella di duplice. “Si tratta per lo più di un atto dovuto per dar luogo agli accertamenti necessari”, spiega il Procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

